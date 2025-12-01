Spectacle Noël ensemble Voice and Dance Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray

Spectacle Noël ensemble Voice and Dance

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône

Début : 2025-12-12 20:30:00

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Alors si tu veux vivre la magie de Noël avec nous, entouré de musique, de danse, d’émotion et de féérie, ne tarde surtout pas à réserver ta place !

Rendez-vous les 12, 13 et 14 décembre pour un moment unique et chaleureux Noël Ensemble .

English : Spectacle Noël ensemble Voice and Dance

German : Spectacle Noël ensemble Voice and Dance

