Spectacle Noël le rappel

Dordives Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 16:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Spectacle Noël le rappel

Venez découvrir le spectacle Noël le rappel ! Les voix de Noël reviennent pour la dernière fois et pour notre plus grand plaisir en l’église Saint Etienne de Dordives ce dimanche ! .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 80 02 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Noël le rappel show

L’événement Spectacle Noël le rappel Dordives a été mis à jour le 2026-01-07 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS