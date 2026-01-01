Spectacle Noël le rappel Dordives
Spectacle Noël le rappel
Dordives Loiret
Gratuit
Début : 2026-01-11 16:00:00
fin : 2026-01-11
2026-01-11
Venez découvrir le spectacle Noël le rappel ! Les voix de Noël reviennent pour la dernière fois et pour notre plus grand plaisir en l’église Saint Etienne de Dordives ce dimanche ! .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 80 02 04
English :
Noël le rappel show
