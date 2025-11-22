Spectacle Noémie Waysfeld chante Barbara L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Spectacle Noémie Waysfeld chante Barbara

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 avenue Ney Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22 21:30:00

2025-11-22

Après avoir exploré de nombreux rivages, de la poésie yiddish au fado en passant par les chants de prisonniers du goulag, Noémie Waysfeld chante Barbara.

Barbara a toujours été une alliée dans ma vie, explique l’artiste, elle dit exactement ce que j’aurais aimé savoir dire .

Entre classique inépuisable (Ma plus belle histoire d’amour, L’aigle, noir) et titres plus rares, (Printemps, Plus rien, Ma maison), c’est tout un patrimoine d’émotions, d’aveux et de silences qui reprend vie par la grâce de Noémie Waysfeld.

L’orchestre national de Metz lui offre un écrin à la mesure de sa voix aux nuances infinies, qui sait se glisser dans toutes les failles.

Orchestre National de Metz, Grande Est, Direction Déborah Waldmann

En partenariat avec la Cité musicale MetzTout public

English :

Having explored many shores, from Yiddish poetry to Fado and Gulag prisoners’ songs, Noémie Waysfeld now sings Barbara.

barbara has always been an ally in my life, » explains the artist, « she says exactly what I wish I knew how to say.

Between inexhaustible classics (Ma plus belle histoire d?amour, L?aigle, noir) and rarer songs (Printemps, Plus rien, Ma maison), Noémie Waysfeld brings to life a whole heritage of emotions, confessions and silences.

The Orchestre National de Metz provides the perfect backdrop for her infinitely nuanced voice, which slips through all the cracks.

Orchestre National de Metz, Grande Est, Conductor: Déborah Waldmann

In partnership with Cité musicale Metz

German :

Nachdem sie viele Ufer erkundet hat, von jiddischer Poesie über Fado bis hin zu den Liedern von Gulag-Häftlingen, singt Noémie Waysfeld Barbara.

barbara war schon immer eine Verbündete in meinem Leben », erklärt die Künstlerin, « sie sagt genau das, was ich gerne gewusst hätte.

Zwischen unerschöpflichen Klassikern (Ma plus belle histoire d’amour, L’aigle, noir) und selteneren Titeln (Printemps, Plus rien, Ma maison) ist es ein ganzes Erbe an Emotionen, Geständnissen und Stille, das durch Noémie Waysfelds Gnade wieder zum Leben erweckt wird.

Das Orchestre National de Metz bietet ihr einen Rahmen, der ihrer Stimme mit ihren unendlichen Nuancen, die durch alle Risse schlüpfen kann, gerecht wird.

Orchestre National de Metz, Grande Est, Leitung: Déborah Waldmann

In Partnerschaft mit der Cité musicale Metz

Italiano :

Dopo aver esplorato molte sponde diverse, dalla poesia yiddish al fado e alle canzoni dei prigionieri dei gulag, Noémie Waysfeld canta ora Barbara.

barbara è sempre stata un’alleata nella mia vita », spiega, « dice esattamente quello che vorrei saper dire ».

Tra classici inesauribili (Ma plus belle histoire d’amour, L’aigle, noir) e canzoni più rare (Printemps, Plus rien, Ma maison), Noémie Waysfeld fa rivivere un intero patrimonio di emozioni, confessioni e silenzi.

L’Orchestre National de Metz fa da sfondo perfetto alla sua voce infinitamente ricca di sfumature, che scivola attraverso tutte le crepe.

Orchestre National de Metz, Grande Est, Direttore: Déborah Waldmann

In collaborazione con la Cité musicale Metz

Espanol :

Tras haber explorado muchas orillas diferentes, desde la poesía yiddish hasta el fado y las canciones de los presos del gulag, Noémie Waysfeld canta ahora Barbara.

barbara siempre ha sido una aliada en mi vida », explica la artista, « dice exactamente lo que a mí me gustaría saber decir ».

Entre clásicos inagotables (Ma plus belle histoire d’amour, L’aigle, noir) y canciones más raras (Printemps, Plus rien, Ma maison), Noémie Waysfeld da vida a todo un patrimonio de emociones, confesiones y silencios.

La Orquesta Nacional de Metz ofrece el marco perfecto para su voz infinitamente matizada, que se cuela por todas las rendijas.

Orquesta Nacional de Metz, Grande Est, Dirección: Déborah Waldmann

En colaboración con la Cité musicale Metz

