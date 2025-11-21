Spectacle Nom de code Mado Sainte-Marie-aux-Mines

Spectacle Nom de code Mado

rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le 23 septembre 1943, Laure DIEBOLD-MUTSCHLER, résistante alsacienne, agent de liaison et secrétaire de Jean MOULIN, est arrêtée par la Gestapo et plongée dans l’horreur du système carcéral nazi.

Entre flash-back sur sa vie de résistante et scènes de son emprisonnement, la pièce met en lumière la résilience inébranlable de Laure. Un hommage à une héroïne oubliée. .

rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 33 60 contact@ville-saintemarieauxmines.fr

