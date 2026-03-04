Spectacle « Nom d’un animal » – Printemps des Poètes, Musée de Flandre, Cassel

Spectacle « Nom d’un animal » – Printemps des Poètes Mercredi 18 mars, 14h30 Musée de Flandre Nord

réservations conseillées

Dans ce texte à la fois critique et poétique, nourri de multiples rencontres à propos de cette activité parfois détestée, Antoine Moutonquestionne l’absurdité de certaines situations et rouvre nos imaginaires.

INFOS PRATIQUES

Mercredi 18 mars à 14h30

Musée Départemental de Flandre à Cassel

dès 12 ans || tarif unique : 6€

infos et résa : 03 59 73 45 59

Musée de Flandre 26 Grand' Place, 59670 Cassel

Antoine Mouton manie l’humour comme une loupe sensible et critique, autour de la notion du « travail ».