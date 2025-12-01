spectacle NONO ET LES AMIS DU PERE NOEL

6 Rue Simon Saint-Gobain Aisne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Venez passer un moment drôle, magique et ludique avec Nono, le Père Noël et ses amis.

Nono attend le Père Noël pour lui remettre sa lettre en main propre, mais c’est sans compter l’intervention des ses amis.

Entre Arlinou, Henry Pot de Fleur et Tyron Lenistar pas le temps de s’ennuyer !

Des personnages hauts en couleur pour un moment inoubliable.

Un spectacle pour les petits… Et les grands aussi !

Auteur Arnaud Raymackers

Les enfants pourront se faire photographier aux côtés du père Noël

La commune de Saint-Gobain propose ce spectacle familial, pour les petits et les grands. La représentation de ce spectacle est GRATUITE pour tous. .

6 Rue Simon Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 80 01

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement spectacle NONO ET LES AMIS DU PERE NOEL Saint-Gobain a été mis à jour le 2025-05-27 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard