Spectacle Norma L’Arsenal Jean-Marie-Rausch Metz

Spectacle Norma

L’Arsenal Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-06 15:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-08

Vincenzo BelliniNorma ou le chef-d’œuvre du bel canto.

Et pourtant, comme Carmen ou Madama Butterfly, l’opéra de Bellini fut d’abord un échec à sa création, avant de conquérir les scènes du monde entier. Désormais considéré comme l’ouvrage-phare du compositeur, il marque une étape importante dans l’histoire de l’opéra. L’action se situe dans la Gaule romaine. Norma, grande prêtresse, a été la maîtresse de Pollione, proconsul romain dont elle a eu deux enfants. Mais celui-ci est tombé amoureux d’une jeune vierge du temple, Adalgisa. D’abord furieuse et vengeresse, Norma finit par avouer sa propre faute et est condamnée au bûcher, suivie de Pollione.

Mise en scène Paul-Émile Fourny

Direction musicale Nir Kabaretti

Costumes Giovanna Fiorentini

Lumières Patrick Méeüs

Vidéo Julien Soulier

Cheffe de chant Bertille Monsellier

Norma Claudia Pavone

Adalgisa Na’ama Goldman

Pollione Nikolai Schukoff

Oroveso Nicolas Cavallier

Chœur de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz.

Orchestre national de Metz Grand Est.Tout public

L’Arsenal Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 36 66 billetthea@eurometropolemetz.eu

English :

Vincenzo BelliniNorma, or the bel canto masterpiece.

And yet, like Carmen or Madama Butterfly, Bellini’s opera was initially a failure at its premiere, before conquering stages the world over. Now considered the composer’s masterpiece, it marks a milestone in the history of opera. The action takes place in Roman Gaul. Norma, a high priestess, has been the mistress of Pollione, a Roman proconsul, with whom she has two children. But Pollione has fallen in love with a young temple virgin, Adalgisa. Initially furious and vengeful, Norma finally confessed her own guilt and was condemned to the stake, followed by Pollione.

Directed by Paul-Émile Fourny

Musical Direction Nir Kabaretti

Costumes Giovanna Fiorentini

Lighting Patrick Méeüs

Video Julien Soulier

Singing director Bertille Monsellier

Norma Claudia Pavone

Adalgisa Na’ama Goldman

Pollione Nikolai Schukoff

Oroveso Nicolas Cavallier

Ch?ur de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz.

Orchestre national de Metz Grand Est.

German :

Vincenzo BelliniNorma oder das Meisterwerk des Belcanto.

Doch wie Carmen oder Madama Butterfly war Bellinis Oper bei ihrer Uraufführung ein Misserfolg, bevor sie die Bühnen der Welt eroberte. Inzwischen gilt sie als das Hauptwerk des Komponisten und stellt einen Meilenstein in der Geschichte der Oper dar. Die Handlung ist im römischen Gallien angesiedelt. Norma, eine Hohepriesterin, war die Geliebte des römischen Prokonsuls Pollione, mit dem sie zwei Kinder hatte. Dieser verliebte sich jedoch in eine junge Tempeljungfrau namens Adalgisa. Zunächst wütend und rachsüchtig, gesteht Norma schließlich ihre eigene Schuld und wird zum Scheiterhaufen verurteilt, gefolgt von Pollione.

Regie Paul-Émile Fourny

Musikalische Leitung Nir Kabaretti

Kostüme Giovanna Fiorentini

Licht Patrick Méeüs

Video Julien Soulier

Gesangsdirigentin Bertille Monsellier

Norma Claudia Pavone

Adalgisa Na’ama Goldman

Pollione Nikolai Schukoff

Oroveso Nicolas Cavallier

Ch?ur de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz.

Orchestre national de Metz Grand Est.

Italiano :

Vincenzo BelliniNorma, ovvero il capolavoro del bel canto.

Eppure, come Carmen o Madama Butterfly, l’opera di Bellini fu inizialmente un fallimento alla sua prima, prima di conquistare i palcoscenici di tutto il mondo. Oggi è considerata il capolavoro del compositore e segna una pietra miliare nella storia dell’opera. L’azione si svolge nella Gallia romana. Norma, un’alta sacerdotessa, è stata l’amante di Pollione, un proconsole romano, dal quale ha avuto due figli. Ma Pollione si è innamorato di una giovane vergine del tempio, Adalgisa. Inizialmente furiosa e vendicativa, Norma confessa infine la propria colpa e viene condannata al rogo, seguita da Pollione.

Regia di Paul-Émile Fourny

Direzione musicale Nir Kabaretti

Costumi Giovanna Fiorentini

Luci Patrick Méeüs

Video Julien Soulier

Direttore di canto Bertille Monsellier

Norma Claudia Pavone

Adalgisa Na’ama Goldman

Pollione Nikolai Schukoff

Oroveso Nicolas Cavallier

Coro dell’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz.

Orchestre national de Metz Grand Est.

Espanol :

Vincenzo BelliniNorma, la obra maestra del bel canto.

Sin embargo, al igual que Carmen o Madama Butterfly, la ópera de Bellini fue inicialmente un fracaso en su estreno, antes de conquistar los escenarios de todo el mundo. Hoy considerada la obra maestra del compositor, marca un hito en la historia de la ópera. La acción se desarrolla en la Galia romana. Norma, gran sacerdotisa, ha sido amante de Pollione, procónsul romano, con quien ha tenido dos hijos. Pero Pollione se ha enamorado de una joven virgen del templo, Adalgisa. Al principio furiosa y vengativa, Norma confiesa finalmente su culpabilidad y es condenada a la hoguera, seguida de Pollione.

Dirección: Paul-Émile Fourny

Dirección musical Nir Kabaretti

Vestuario Giovanna Fiorentini

Iluminación Patrick Méeüs

Vídeo Julien Soulier

Dirección de Canto Bertille Monsellier

Norma Claudia Pavone

Adalgisa Na’ama Goldman

Pollione Nikolai Schukoff

Oroveso Nicolas Cavallier

Coro de la Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz.

Orquesta Nacional de Metz Grand Est.

