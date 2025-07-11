Spectacle Norma L’Arsenal Jean-Marie-Rausch Metz
Spectacle Norma L'Arsenal Jean-Marie-Rausch Metz vendredi 6 mars 2026.
Spectacle Norma
L’Arsenal Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle
Début : Dimanche 2026-03-06 15:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-06 2026-03-08
Vincenzo BelliniNorma ou le chef-d’œuvre du bel canto.
Et pourtant, comme Carmen ou Madama Butterfly, l’opéra de Bellini fut d’abord un échec à sa création, avant de conquérir les scènes du monde entier. Désormais considéré comme l’ouvrage-phare du compositeur, il marque une étape importante dans l’histoire de l’opéra. L’action se situe dans la Gaule romaine. Norma, grande prêtresse, a été la maîtresse de Pollione, proconsul romain dont elle a eu deux enfants. Mais celui-ci est tombé amoureux d’une jeune vierge du temple, Adalgisa. D’abord furieuse et vengeresse, Norma finit par avouer sa propre faute et est condamnée au bûcher, suivie de Pollione.
Mise en scène Paul-Émile Fourny
Direction musicale Nir Kabaretti
Costumes Giovanna Fiorentini
Lumières Patrick Méeüs
Vidéo Julien Soulier
Cheffe de chant Bertille Monsellier
Norma Claudia Pavone
Adalgisa Na’ama Goldman
Pollione Nikolai Schukoff
Oroveso Nicolas Cavallier
Chœur de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz.
Orchestre national de Metz Grand Est.Tout public
L'Arsenal Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 36 66 billetthea@eurometropolemetz.eu
English :
Vincenzo BelliniNorma, or the bel canto masterpiece.
And yet, like Carmen or Madama Butterfly, Bellini’s opera was initially a failure at its premiere, before conquering stages the world over. Now considered the composer’s masterpiece, it marks a milestone in the history of opera. The action takes place in Roman Gaul. Norma, a high priestess, has been the mistress of Pollione, a Roman proconsul, with whom she has two children. But Pollione has fallen in love with a young temple virgin, Adalgisa. Initially furious and vengeful, Norma finally confessed her own guilt and was condemned to the stake, followed by Pollione.
Directed by Paul-Émile Fourny
Musical Direction Nir Kabaretti
Costumes Giovanna Fiorentini
Lighting Patrick Méeüs
Video Julien Soulier
Singing director Bertille Monsellier
Norma Claudia Pavone
Adalgisa Na’ama Goldman
Pollione Nikolai Schukoff
Oroveso Nicolas Cavallier
Ch?ur de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz.
Orchestre national de Metz Grand Est.
German :
Vincenzo BelliniNorma oder das Meisterwerk des Belcanto.
Doch wie Carmen oder Madama Butterfly war Bellinis Oper bei ihrer Uraufführung ein Misserfolg, bevor sie die Bühnen der Welt eroberte. Inzwischen gilt sie als das Hauptwerk des Komponisten und stellt einen Meilenstein in der Geschichte der Oper dar. Die Handlung ist im römischen Gallien angesiedelt. Norma, eine Hohepriesterin, war die Geliebte des römischen Prokonsuls Pollione, mit dem sie zwei Kinder hatte. Dieser verliebte sich jedoch in eine junge Tempeljungfrau namens Adalgisa. Zunächst wütend und rachsüchtig, gesteht Norma schließlich ihre eigene Schuld und wird zum Scheiterhaufen verurteilt, gefolgt von Pollione.
Regie Paul-Émile Fourny
Musikalische Leitung Nir Kabaretti
Kostüme Giovanna Fiorentini
Licht Patrick Méeüs
Video Julien Soulier
Gesangsdirigentin Bertille Monsellier
Norma Claudia Pavone
Adalgisa Na’ama Goldman
Pollione Nikolai Schukoff
Oroveso Nicolas Cavallier
Ch?ur de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz.
Orchestre national de Metz Grand Est.
Italiano :
Vincenzo BelliniNorma, ovvero il capolavoro del bel canto.
Eppure, come Carmen o Madama Butterfly, l’opera di Bellini fu inizialmente un fallimento alla sua prima, prima di conquistare i palcoscenici di tutto il mondo. Oggi è considerata il capolavoro del compositore e segna una pietra miliare nella storia dell’opera. L’azione si svolge nella Gallia romana. Norma, un’alta sacerdotessa, è stata l’amante di Pollione, un proconsole romano, dal quale ha avuto due figli. Ma Pollione si è innamorato di una giovane vergine del tempio, Adalgisa. Inizialmente furiosa e vendicativa, Norma confessa infine la propria colpa e viene condannata al rogo, seguita da Pollione.
Regia di Paul-Émile Fourny
Direzione musicale Nir Kabaretti
Costumi Giovanna Fiorentini
Luci Patrick Méeüs
Video Julien Soulier
Direttore di canto Bertille Monsellier
Norma Claudia Pavone
Adalgisa Na’ama Goldman
Pollione Nikolai Schukoff
Oroveso Nicolas Cavallier
Coro dell’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz.
Orchestre national de Metz Grand Est.
Espanol :
Vincenzo BelliniNorma, la obra maestra del bel canto.
Sin embargo, al igual que Carmen o Madama Butterfly, la ópera de Bellini fue inicialmente un fracaso en su estreno, antes de conquistar los escenarios de todo el mundo. Hoy considerada la obra maestra del compositor, marca un hito en la historia de la ópera. La acción se desarrolla en la Galia romana. Norma, gran sacerdotisa, ha sido amante de Pollione, procónsul romano, con quien ha tenido dos hijos. Pero Pollione se ha enamorado de una joven virgen del templo, Adalgisa. Al principio furiosa y vengativa, Norma confiesa finalmente su culpabilidad y es condenada a la hoguera, seguida de Pollione.
Dirección: Paul-Émile Fourny
Dirección musical Nir Kabaretti
Vestuario Giovanna Fiorentini
Iluminación Patrick Méeüs
Vídeo Julien Soulier
Dirección de Canto Bertille Monsellier
Norma Claudia Pavone
Adalgisa Na’ama Goldman
Pollione Nikolai Schukoff
Oroveso Nicolas Cavallier
Coro de la Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz.
Orquesta Nacional de Metz Grand Est.
