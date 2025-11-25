Spectacle Normal n’existe pas avec William Pilet Théâtre Municipal de Nevers Nevers

Spectacle Normal n’existe pas avec William Pilet

Théâtre Municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 19:00:00

fin : 2025-11-25 21:00:00

Date(s) :

2025-11-25

Avec un humour absurde et une énergie débordante, William Pilet nous embarque dans un monde où le mot normal n’a aucun sens.

Jonglant entre stand-up, mime, magie et impro, il déploie une galerie de talents aussi inutiles que hilarants, pour mieux questionner nos certitudes. Dans ce spectacle imprévisible, chaque instant peut basculer dans l’absurde, le poétique ou le franchement déjanté. Il démonte les normes, secoue les idées reçues et prouve qu’être soi-même est la seule vraie folie.

Une expérience unique, audacieuse, à la frontière du rêve éveillé et du fou rire contagieux.

Normal ? Ça n’existe pas.

Rendez vous le mardi 25 novembre à 19h. .

Théâtre Municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 theatre@ville-nevers.fr

English : Spectacle Normal n’existe pas avec William Pilet

German : Spectacle Normal n’existe pas avec William Pilet

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Normal n’existe pas avec William Pilet Nevers a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Nevers