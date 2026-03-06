Spectacle Normalement, ça marche Moréac

Spectacle Normalement, ça marche

Médiathèque Moréac Morbihan

A 16h30. Est-il possible de faire de la musique avec une feuille de lierre, une endive, une boite de conserve ? Vous le découvrirez en assistant à Normalement, ça marche !

Dans ce spectacle de musique verte, Jean-Yves Bardoul est tour à tour musicien, humoriste, magicien, poète mais aussi conteur et bricoleur pour nous faire découvrir ses drôles de fabrications sonores ainsi que des histoires et contes glanés sur son chemin.

Spectacle en accès libre, tout public, gratuit et ouvert à tous.

Avant le spectacle, vous pouvez également participer à l’atelier musiques vertes en continu, à partir de 14 heures. .

