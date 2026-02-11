SPECTACLE NORMALEMENT, ÇA MARCHE Moréac
Médiathèque, 10 rue St Cyr Moréac Morbihan
Tarif : – –
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Est-il possible de faire de la musique avec une feuille de lierre, une endive, une
boite de conserve ? Dans ce spectacle de musique verte, Jean-Yves Bardoul est
tour à tour musicien, humoriste, magicien, poète mais aussi conteur et brico-
leur pour nous faire découvrir ses drôles de fabrications sonores ainsi que des
histoires et contes glanés sur son chemin. A 16h30.
Sur inscription. .
