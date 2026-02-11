SPECTACLE NORMALEMENT, ÇA MARCHE

Médiathèque, 10 rue St Cyr Moréac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Est-il possible de faire de la musique avec une feuille de lierre, une endive, une

boite de conserve ? Dans ce spectacle de musique verte, Jean-Yves Bardoul est

tour à tour musicien, humoriste, magicien, poète mais aussi conteur et brico-

leur pour nous faire découvrir ses drôles de fabrications sonores ainsi que des

histoires et contes glanés sur son chemin. A 16h30.

Sur inscription. .

Médiathèque, 10 rue St Cyr Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 46 73 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SPECTACLE NORMALEMENT, ÇA MARCHE Moréac a été mis à jour le 2026-02-06 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE