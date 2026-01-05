Spectacle Nos amis les dragons Niort
Spectacle Nos amis les dragons Niort samedi 14 mars 2026.
Spectacle Nos amis les dragons
43 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 9.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
NOS AMIS LES DRAGONS est un spectacle participatif et ludique pour les enfants de 3 à 8 ans et leurs parents. Guidés par un aventurier dragonologue, les enfants partent à la découverte de dragons atypiques aux couleurs chatoyantes, aux formes surprenantes et aux talents étonnants. Danse, interactions et moments de rire rythment cette aventure immersive. Parents et enfants vivent ensemble une expérience joyeuse et pleine de surprises, célébrant l’imagination, la créativité et l’émerveillement dans un monde fantastique où tout est possible.
Durée 45 minutes
Lieu La Maison Boinot, à Niort .
43 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 37 02 15 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Nos amis les dragons
L’événement Spectacle Nos amis les dragons Niort a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Niort Marais Poitevin