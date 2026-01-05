Spectacle Nos amis les dragons

43 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

NOS AMIS LES DRAGONS est un spectacle participatif et ludique pour les enfants de 3 à 8 ans et leurs parents. Guidés par un aventurier dragonologue, les enfants partent à la découverte de dragons atypiques aux couleurs chatoyantes, aux formes surprenantes et aux talents étonnants. Danse, interactions et moments de rire rythment cette aventure immersive. Parents et enfants vivent ensemble une expérience joyeuse et pleine de surprises, célébrant l’imagination, la créativité et l’émerveillement dans un monde fantastique où tout est possible.

Durée 45 minutes

Lieu La Maison Boinot, à Niort .

43 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 37 02 15 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Nos amis les dragons

L’événement Spectacle Nos amis les dragons Niort a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Niort Marais Poitevin