Spectacle Nos Corps Empoisonnés Rue Louis Massignon Trégueux

Spectacle Nos Corps Empoisonnés

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Récit théâtral

Marine Bachelot Nguyen, autrice et metteuse en scène de mère vietnamienne et de père français, retrace ici le destin mouvementé de Tran To Nga. Enfant durant la guerre d’Indépendance, combattante pendant la guerre du Vietnam, elle a, comme des millions d’autres civils, été exposée à l’agent orange déversé par les Américains durant ce conflit. À l’âge de

la retraite, elle prend conscience de l’origine de ses problèmes de santé, et mène un combat historique face aux plus grandes sociétés agro-industrielles américaines, responsables de la production de ce poison qui contamine la terre et les corps sur plusieurs générations.

Porté admirablement par la comédienne Angélica-Kiyomi Tisseyre-Sékiné, ce récit théâtral entrelace texte et images d’archives se tissant avec la vie de cette femme hors normes. Il raconte la vitalité de corps blessés et contaminés par les tragédies de l’Histoire, toujours en lutte et en résilience.

A partir de 15 ans. .

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 12 96

