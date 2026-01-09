Spectacle Nos courses folles Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Spectacle Nos courses folles

Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

2026-03-27

Entre chansons et mini-théâtres, Les Fouteurs de Joie nous plongent dans un monde où tout va vite… sauf le plaisir de savourer chaque instant.

English : Show Nos courses folles

Between songs and mini-theaters, Les Fouteurs de Joie plunge us into a world where everything goes fast? except the pleasure of savoring every moment.

