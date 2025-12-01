Spectacle: Nos petites casseroles Gien
Spectacle: Nos petites casseroles Gien samedi 13 décembre 2025.
Spectacle: Nos petites casseroles
8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Spectacle pour le jeune public
La médiathèque de Gien organise un spectacle pour le jeune public à partir de 3 ans, le samedi 13 décembre à 10h30.
Spectacle fait par CIE l’intruse.
Spectacle gratuit.
Inscription fortement conseillée. .
8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 51 mediatheque@gien.fr
English :
Show for young audiences
L’événement Spectacle: Nos petites casseroles Gien a été mis à jour le 2025-11-26 par OT GIEN