Spectacle – NOS POILS – ou comment bien entretenir son jardin, Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes), Rennes

Spectacle – NOS POILS – ou comment bien entretenir son jardin Mardi 17 mars, 19h30 Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-17T19:30:00+01:00 – 2026-03-17T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-17T19:30:00+01:00 – 2026-03-17T21:30:00+01:00

En partenariat avec le festival Entrez dans l’Arène et l’association étudiante l’Arène Théâtre

Nous avons toutes et tous cinq millions de poils sur le corps. Mais comment poussent–ils ? À quoi ils servent ? Et que faire en cas de poil dans la main ? À l’aide d’une botte de paille et d’une autre de poireaux, une conférencière peu ordinaire tente de disséquer le poil.

Au-delà de ses caractéristiques biologiques, le poil dévoile alors ses dimensions intimes, sociales et politiques. Que dit-il de notre rapport aux normes, à la beauté, à la nature, à l’animalité ? Peut-on s’affranchir des stéréotypes de genre, entre virilité dure et douceur lisse ?

Nous sommes toutes et tous invités à interroger nos pratiques et à réinventer, peut-être, notre propre jardin ? Une conférence sans diaporama. Mais avec objets, humour, et poils.

Set musical. La soirée débutera en compagnie de l’autrice compositrice interprète rennaise, et ancienne étudiante à l’Université Rennes 2, Charlotte Saouz. Elle écrit et chante ses chansons, tendres, mordantes et engagées, avec dedans de vrais petits bouts de sa vie de femme. Ses textes, portés par sa voix chatoyante et sa guitare entraînante, touchent son public avec sincérité et malice ! Elle interprètera notamment une chanson sur les poils intitulée Ton regard – la chanson des poils.

Bord de scène. Le spectacle sera suivi d’un bord de scène animé par l’Arène Théâtre.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l'entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l'année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

© Jérémy Breut