Spectacle Nos Récoltes Jardin du Presbytère Uzerche

Informations pratiques

Uzerche

Spectacle Nos Récoltes

Jardin du Presbytère Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Faisant se rencontrer différentes pratiques artistiques, telles que le chant, le cirque, la céramique ou le design culinaire, ce spectacle pensé avec la participation d’habitants invitera les uzerchoises et les uzerchois à célébrer ce qui nous est transmis à travers le temps, sur la fin de l’été.

Tout public – gratuit.

Cie La Dérive. .

Jardin du Presbytère Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 17 00 associations@uzerche.fr

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English : Spectacle Nos Récoltes

L’événement Spectacle Nos Récoltes Uzerche a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze