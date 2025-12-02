Spectacle Notre âme commune Jas de Bouffan Aix-en-Provence

Spectacle Notre âme commune

Mardi 2 décembre 2025 à partir de 20h30.

Mercredi 3 décembre 2025 à partir de 19h30. Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

C’est comme un grand puzzle l’humanité, qu’on ne terminera pas soi-même. Cyril Cotinaut et ses complices imaginent un dispositif où des fragments d’histoires intimes et collectives se croisent, parfois s’emboîtent et parfois non.

Nous y partageons, d’où qu’on soit, mille petites et grandes questions à propos de peurs, d’amours, de bonheurs, de sens… Les personnages se cherchent, se trouvent, se perdent et recommencent. À comprendre et puis plus, à aimer et puis moins, à être heureux ou pas, à avoir peur parfois et puis ça passe… En direct ou en différé. Avec eux nous croyons que la représentation au théâtre est un endroit unique pour assembler un instant nos morceaux, nos différences, le pour le contre, et faire l’hypothèse enchantée d’un monde plus doux, en commun. .

Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It’s like a great jigsaw puzzle of humanity, that you can’t finish yourself. Cyril Cotinaut and his accomplices have devised a device in which fragments of intimate and collective stories intersect, sometimes fitting together, sometimes not.

German :

Es ist wie ein großes Puzzle der Menschheit, das man selbst nicht zu Ende bringen kann. Cyril Cotinaut und seine Komplizen erfinden eine Vorrichtung, in der sich Fragmente von intimen und kollektiven Geschichten kreuzen, manchmal passen sie zusammen und manchmal nicht.

Italiano :

È come un grande puzzle dell’umanità, che non si può finire da soli. Cyril Cotinaut e i suoi complici hanno ideato un dispositivo in cui frammenti di storie intime e collettive si intersecano, a volte incastrandosi e a volte no.

Espanol :

Es como un gran rompecabezas de la humanidad, que no puedes terminar tú mismo. Cyril Cotinaut y sus cómplices han ideado un dispositivo en el que se entrecruzan fragmentos de historias íntimas y colectivas, que a veces encajan y a veces no.

