Spectacle Notre-Dame de Paris

La Griotte, Cerizay

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28 2026-03-29

Sur une mise en scène signée Marine Arcicault, comédienne de la compagnie Le Théâtre du Bocage, la classe de chant dirigée par Sylvie Drouet interprète la comédie musicale de Richard Cocciante et Luc Plamondon, inspirée de l’œuvre de Victor Hugo.

Accompagnés au piano par Stéphane Guillon ainsi que par l’Orchestre A Tout Vent dirigé par Valérie Poupard, les chanteurs reprennent les airs les plus connus tels que Bohémienne , Belle ou encore Le temps des cathédrales , au rythme de la célèbre histoire adaptée et narrée par Pierre Besnard. Les danseurs de l’association La Traversée se joignent au show !

En partenariat avec Le Théâtre du Bocage, La Traversée, la ville de Cerizay.

Sur réservation auprès du Conservatoire. .

+33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr

