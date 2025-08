Spectacle Notre-Dame de Paris Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Spectacle Notre-Dame de Paris Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre samedi 15 novembre 2025.

Spectacle Notre-Dame de Paris

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Un show musical haut en couleurs avec les plus belles comédies musicales, porté par plus de 25 artistes sur scène.

La Compagnie du LAC vous propose une nouvelle version riche et haute en couleurs de son spectacle « Notre-Dame de Paris » avec plus de 25 artistes sur scène ! Un spectacle époustouflant avec les plus grands titres de la comédie musicale éponyme de L. Plamondon et R. Cocciante tels que « Belle », « Le temps des cathédrales » ou encore « La cour des miracles ».

Une troupe talentueuse aux voix uniques et aux chorégraphies détonantes qui vous donne rendez-vous pour un spectacle dont elle a le secret et qui fait sa renommée depuis plus de 20 ans.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

English : Spectacle Notre-Dame de Paris

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Notre-Dame de Paris Le Havre a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie