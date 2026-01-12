Spectacle NOUGA’RIMES Belvédère Serres-Castet
Spectacle NOUGA’RIMES
Belvédère 7 Chemin de la Carrère Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Dans un duo piano chant, Séverine Dervaux et Alain Grateau nous invitent à une immersion dans un univers où les mots viennent peupler des mélodies aux accents de swing ou de bel canto.
Dans un spectacle intimiste, ce duo retrace quatre décennies de l’immense carrière de Claude NOUGARO. Durée 1h30. Tout public.
Piano Séverine DERVAUX
Chant Alain GRATEAU .
Belvédère 7 Chemin de la Carrère Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 66 accueil@csap.fr
