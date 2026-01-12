Spectacle NOUGA’RIMES Belvédère Serres-Castet

Spectacle NOUGA’RIMES

Belvédère 7 Chemin de la Carrère Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-07

Dans un duo piano chant, Séverine Dervaux et Alain Grateau nous invitent à une immersion dans un univers où les mots viennent peupler des mélodies aux accents de swing ou de bel canto.

Dans un spectacle intimiste, ce duo retrace quatre décennies de l’immense carrière de Claude NOUGARO. Durée 1h30. Tout public.

Piano Séverine DERVAUX

Chant Alain GRATEAU .

