Spectacle Nous avons en commun la résistance TARBES Tarbes

Spectacle Nous avons en commun la résistance

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Nous avons en commun la résistance, c’est avant tout une histoire de femmes, dont certaines entrent en Résistance. C’est aussi une histoire de lesbiennes dans laquelle les amours clandestines résonnent avec la clandestinité des vies de la lutte. Dans un cabaret saphique des années d’avant-guerre, où l’exubérance et la liberté sont de mise, Marthe et Francine, Judy ou Dolores ouvrent leurs histoires noyées dans la grande Histoire, point de départ de destins singuliers qui ont œuvré en secret pour notre destin commun.

Le collectif Rue de la Commune, c’est la voix cristalline de Léa Noilhan, l’Extra-terrienne Aïda Sanchez, la Belle Armel Christelle Boizanté et la poétesse Mymytchell.

Elles se retrouvent pour travailler autour de la mémoire chantée et servent les textes d’Anouck Colombani qui signait déjà le conte philosophique chanté Il faut sauver Gervaise sur les femmes de la Commune de Paris.

Compagnie Rue de la Commune

Autrices Texte Anouk Colombani

Musiques Aïda Sanchez, Mymytchell

Avec Aïda Sanchez, Christelle Boizanté, Léa Noilhan, Mymytchell

Mise en scène et scénographie Olivia Combes Création

Régie son et lumière Charlyne Cazes

llustration Hélène Maurel

Costumes Lili Lelieu et Luce Viguier

Crédits photo Céline Lajeunie

.

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 30 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nous avons en commun la résistance is first and foremost a story about women, some of whom join the Resistance. It’s also a lesbian story, in which clandestine loves resonate with the clandestine lives of the struggle. In a Sapphic cabaret of the pre-war years, where exuberance and freedom are the order of the day, Marthe and Francine, Judy and Dolores open up their stories drowned in History, the starting point of singular destinies that secretly worked for our common destiny.

The Rue de la Commune collective features the crystalline voice of Léa Noilhan, Extra-terrienne Aïda Sanchez, Belle Armel Christelle Boizanté and poetess Mymytchell.

They come together to work on sung memory, serving up texts by Anouck Colombani, who has already penned the sung philosophical tale Il faut sauver Gervaise about the women of the Paris Commune.

Company: Rue de la Commune

Authors: Text: Anouk Colombani

Music: Aïda Sanchez, Mymytchell

With Aïda Sanchez, Christelle Boizanté, Léa Noilhan, Mymytchell

Stage direction and set design: Olivia Combes Creation

Sound and lighting control: Charlyne Cazes

illustration: Hélène Maurel

Costumes: Lili Lelieu and Luce Viguier

Photo credits: Céline Lajeunie

L’événement Spectacle Nous avons en commun la résistance Tarbes a été mis à jour le 2026-01-16 par OT de Tarbes|CDT65