Spectacle Nous, les héros Théatre de Caen Caen

Où vont les comédiens lorsque le rideau tombe ? Lorsqu’ils se démaquillent, la vie re prend-elle son cours comme si de rien n’était ? D’hôtels sans confort en loges improvisées, de lieux improbables en salles indifférentes, la vie de troupe se poursuit, tour à tour éprouvante et joyeuse.

Où vont les comédiens lorsque le rideau tombe ? Lorsqu’ils se démaquillent, la vie re prend-elle son cours comme si de rien n’était ? D’hôtels sans confort en loges improvisées, de lieux improbables en salles indifférentes, la vie de troupe se poursuit, tour à tour éprouvante et joyeuse. Cette vie, Jean- Luc Lagarce l’a connue et follement aimée. C’est d’ailleurs pour sa propre compagnie qu’il écrira l’histoire de Nous, les héros : des comédiens, épuisés, un peu déçus, retournent en coulisses après le spectacle. Certains se prennent à rêver à une autre carrière, en solo peut-être. Joséphine, la fille des patrons de la troupe, doit épouser Raban, le jeune premier. Ensemble, ils veulent reprendre la compagnie, son répertoire… Comme Jean-Luc Lagarce, Clément Hervieu-Léger connaît bien cette vie sur les routes, le rythme des tournées, l’envers du décor. Récemment nommé à la tête de la Comédie-Française, ce disciple de Patrice Chéreau, comédien et metteur en scène, codirige aussi sa propre compagnie installée en Normandie. Ses mises en scène à l’opéra comme au théâtre sont régulièrement accueillies au théâtre de Caen (La Didone, Monsieur de Pourceaugnac, Pays lointain, On achève bien les chevaux…). Pour Nous, les héros, il transpose l’histoire dans les années 80. Nous, les héros est un miroir, une mise en abyme. Une déclaration d’amour au théâtre et à sa force vitale !

Pièce de Jean-Luc Lagarce (1957- 1995), créée en février 1997, à La Coursive, Scène nationale de La Rochelle .

English : Spectacle Nous, les héros

Where do actors go when the curtain falls? When they take off their make-up, does life return to normal? From uncomfortable hotels to makeshift dressing rooms, from improbable venues to indifferent theaters, troupe life continues, by turns trying and joyful.

German : Spectacle Nous, les héros

Wohin gehen die Schauspieler, wenn der Vorhang fällt? Wenn sie sich abschminken, nimmt das Leben seinen Lauf, als wäre nichts geschehen? Von unbequemen Hotels zu improvisierten Garderoben, von unwahrscheinlichen Orten zu gleichgültigen Sälen, das Leben der Truppe geht weiter, abwechselnd anstrengend und fröhlich.

Italiano :

Dove vanno gli attori quando cala il sipario? Quando si tolgono il trucco, la vita continua come se nulla fosse? Da alberghi scomodi a camerini di fortuna, da luoghi improbabili a teatri indifferenti, la vita della troupe continua, tra prove e gioie.

Espanol :

¿Adónde van los actores cuando cae el telón? Cuando se quitan el maquillaje, ¿la vida continúa como si nada hubiera pasado? De hoteles incómodos a camerinos improvisados, de escenarios inverosímiles a teatros indiferentes, la vida de la compañía continúa, a ratos difícil y a ratos alegre.

