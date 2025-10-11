Spectacle « Nous, Nous » Éguzon-Chantôme

Spectacle « Nous, Nous » Éguzon-Chantôme samedi 11 octobre 2025.

Spectacle « Nous, Nous »

4ter Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme Indre

Début : 2025-10-11 21:00:00

La Commune d’Eguzon accueille la Cie » Orphéons Ephémère », qui finalisera son dernier spectacle au cours d’une résidence de trois jours .

Nous nous est en effet une création à l’initiative d’Hippolyte Renaud, comédien et musicien aux origines berrichonnes, assistée par Thomas Fossaert pour l’écriture et la mise en scène.

Il s’agit d’un spectacle interactif pendant lequel le public sera sollicité pour proposer une avancée de l’intrigue à travers des jeux scéniques conceptualisés et humoristiques (poésie à trou, composition musicale avec le public, quiz…)

Cela prend la forme d’une conférence démocratique, comme une initiation à l’initiation , qui proposera une dédramatisation de l’Art et de sa pratique par l’absurde. .

+33 6 80 64 88 56

English :

The Commune of Eguzon welcomes the Cie « Orphéons Ephémère », which will finalize its latest show during a three-day residency.

German :

Die Gemeinde Eguzon empfängt die Cie » Orphéons Ephémère », die ihr letztes Stück im Rahmen eines dreitägigen Aufenthalts fertigstellen wird.

Italiano :

La città di Eguzon accoglie la compagnia « Orphéons Ephémère », che darà gli ultimi ritocchi al suo ultimo spettacolo durante una residenza di tre giorni.

Espanol :

La ciudad de Eguzón acoge a la compañía « Orphéons Ephémère », que dará los últimos retoques a su último espectáculo durante una residencia de tres días.

