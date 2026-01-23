Spectacle Nous on a rien vu venir Thouarsais-Bouildroux

Spectacle Nous on a rien vu venir

Cezais Thouarsais-Bouildroux Vendée

2026-02-18 15:00:00

2026-02-18

2026-02-18

Spectacle par la Compagnie la Supérette

A la Bibliothèque,

Au réveil, sans même y penser, la main attrape le téléphone et l’écran défile. Un geste automatique, presque comme un petit coma. Il y a quelque chose d’addictif dans cette absence pendant que l’on scrolle, on s’efface, on n’existe plus vraiment…

Nous, on n’a rien vu venir est un cabaret mêlant cirque et objets technologiques. Une performance participative qui interroge avec humour et poésie notre rapport aux écrans.

Gratuit

Tout public

Réservations conseillées .

Cezais Thouarsais-Bouildroux 85410 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43 info@ccplc.fr

English :

Show by Compagnie la Supérette

