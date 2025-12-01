Spectacle Nouvel an au château Le Logis de Linières Val-du-Maine

Spectacle Nouvel an au château

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine Mayenne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Nouvel an dans la Chapelle rénovée ou au Château !

Pour la toute première fois, partagez le nouvel an avec l’équipe de LINIÈRES en toute intimité avec Repas de NOUVEL AN dans la chapelle (si la restauration est terminée) ou au Château ponctué de folles animations autour de l’opérette et de la comédie musicale Broadway!

Menu en cours d’élaboration

Avec:

Pauline Pelosi, soprano

Julien Huchet-Ostini

Mélanie Renaud, piano

Tout public, grands et petits Durée 1h30

Tarif de 35 à 110 euros (formule enfant) .

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92

English :

New Year’s Eve in the renovated Chapel or at the Château!

German :

Silvester in der renovierten Kapelle oder im Schloss!

Italiano :

Capodanno nella Cappella rinnovata o allo Château!

Espanol :

Nochevieja en la capilla renovada o en el castillo

