Spectacle Nouvelles du Haut Atelier d’art domestique Hauts de Bienne
Spectacle Nouvelles du Haut Atelier d’art domestique Hauts de Bienne vendredi 24 avril 2026.
Spectacle Nouvelles du Haut
Atelier d’art domestique 112 Rue de la République Hauts de Bienne Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 17:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25
Grâce à la technique du Kamishibaï, vous découvrirez une surprenante rencontre entre une habitante du Touquet et un rousseland, une sombre histoire de lycanthropie qui se serait déroulée du côté de La Mouille et comment est né le vin jaune… Ah, vous pensez le savoir, en êtes-vous vraiment certain ? Venez donc écoutez le 3ème et dernier récit de cette soirée, vous pourriez être surpris…
À cette occasion, Philippe Pété dédicacera son premier recueil de nouvelles, Nouvelles du Haut , le vendredi 24 à partir de 17h, et le samedi 25 avril, avant et après le spectacle à l’Atelier d’Art Domestique. .
Atelier d’art domestique 112 Rue de la République Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté baladesetballades@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Nouvelles du Haut Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE