Spectacle Nouvelles du Haut

Atelier d’art domestique 112 Rue de la République Hauts de Bienne Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

Grâce à la technique du Kamishibaï, vous découvrirez une surprenante rencontre entre une habitante du Touquet et un rousseland, une sombre histoire de lycanthropie qui se serait déroulée du côté de La Mouille et comment est né le vin jaune… Ah, vous pensez le savoir, en êtes-vous vraiment certain ? Venez donc écoutez le 3ème et dernier récit de cette soirée, vous pourriez être surpris…

À cette occasion, Philippe Pété dédicacera son premier recueil de nouvelles, Nouvelles du Haut , le vendredi 24 à partir de 17h, et le samedi 25 avril, avant et après le spectacle à l’Atelier d’Art Domestique. .

Atelier d’art domestique 112 Rue de la République Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté baladesetballades@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle Nouvelles du Haut Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE