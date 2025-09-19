Spectacle NOVASTELLA sous les étoiles Brienne-la-Vieille
Spectacle NOVASTELLA sous les étoiles
Ancienne Abbaye de Basse Fontaine (chemin de Basse Fontaine) Brienne-la-Vieille Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-09-19 19:30:00
fin : 2025-09-19 22:00:00
2025-09-19
Laissez les musiciens et comédiens, les sons, les mots et l’histoire vous envoûter pour un voyage cosmique sous le spectacle sublime de la voie lactée ! 2 .
Ancienne Abbaye de Basse Fontaine (chemin de Basse Fontaine) Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 6 43 98 21 31 lesamisdebassefontaine@gmail.com
