Spectacle NOVASTELLA sous les étoiles Brienne-la-Vieille

Spectacle NOVASTELLA sous les étoiles Brienne-la-Vieille vendredi 19 septembre 2025.

Spectacle NOVASTELLA sous les étoiles

Ancienne Abbaye de Basse Fontaine (chemin de Basse Fontaine) Brienne-la-Vieille Aube

Tarif : – – Eur

2

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-19 22:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Laissez les musiciens et comédiens, les sons, les mots et l’histoire vous envoûter pour un voyage cosmique sous le spectacle sublime de la voie lactée ! 2 .

Ancienne Abbaye de Basse Fontaine (chemin de Basse Fontaine) Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 6 43 98 21 31 lesamisdebassefontaine@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle NOVASTELLA sous les étoiles Brienne-la-Vieille a été mis à jour le 2025-07-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne