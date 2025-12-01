Spectacle Nozeganed, les gardiens du mensonge de Noël La Quatro, auditorium Baud

La Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Début : 2025-12-20 18:00:00

Morwenn n’aime pas vraiment Noël. Ronan, lui, adore.

Morwenn aime les traditions bretonnes qui n’ont aucun lien avec le Père Noël ces croyances liées à la gozh sizhun , la vieille semaine , ces jours mystérieux de fin d’année hors du calendrier celte. Ronan, lui, veut parler du Père Noël et des lutins.

Mais en Bretagne, les lutins ne s’appellent pas, nan, lui, veut parler du Père Noël et des lutins. Mais en Bretagne, les lutins ne s’appellent pas ainsi ce sont les Nozeganed Nouel.

Dans ce spectacle, les Nozeganed vont tout faire pour prendre le contrôle du récit et imposer leur version du Spered Nedeleg (l’esprit de Noël). Ils n’hésiteront pas à perturber nos deux artistes afin que l’esprit de Noël soit parfaitement respecté… au grand dam de Morwenn, qui tentera de révéler une vérité oubliée le Père Noël ne venait pas en Bretagne !

Cie Son Ar Leurren

18h, gratuit sur inscription tout public. .

La Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

