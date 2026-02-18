Spectacle Nuage MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne
Spectacle Nuage MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne dimanche 12 avril 2026.
Spectacle Nuage
MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-04-12 11:30:00
2026-04-12
DANS LE CADRE DU FESTIVAL JEUNE PUBLIC LE PRINTEMPS DES LOUPIOTS
DIM. 12 AVR.
11h00 (30min)
De 1 à 5 ans 8€/5€
MJCi Salle Sabine Sani
Qui n’a jamais rêvé de marcher sur un nuage ?
Ce spectacle propose une immersion au cœur d’un univers tendre, drôle et poétique ; la possibilité, pour toute la famille, de voyager au-delà de l’horizon et de découvrir un univers céleste peuplé de Cirrus, d’Altocumulus et de grandes émotions.
Nuages apprend aux enfants et à leurs parents qu’une goutte de pluie peut apporter de la joie, que même les plus petits peuvent faire de grandes choses, et que l’amitié est le plus beau des voyages. .
MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 3 26 55 18 44
