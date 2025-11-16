Spectacle Nuages Erstein

Spectacle Nuages Erstein dimanche 16 novembre 2025.

Spectacle Nuages

13 Route de Krafft Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-17 10:40:00

Date(s) :

2025-11-16 2025-11-17

Mr Gilbert est observateur, il a tout le temps la tête en l’air, les mirettes dans les nuages. D’ailleurs il connaît tout sur eux, un vrai météorologue, enfin, à sa manière… !

Petit traité poétique de météorologie Mousse et bulles

Mr Gilbert est observateur, il a tout le temps la tête en l’air, les mirettes dans les nuages. D’ailleurs il connaît tout sur eux, un vrai météorologue, enfin, à sa manière… !

Il peut regarder les nuages danser avec les vents pendant des heures, leurs formes évoluent sans cesse et à chaque instant lui révèlent un nouveau tableau.

Les nuages sont des poètes éphémères, qui inventent des histoires pour nous donner envie de voyager.

Tout public dès 5 ans

Tricoteries et cie (68)

Création et jeu Sébastien Kauffmann – Musique Anne Schlick .

13 Route de Krafft Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 85 culture@ville-erstein.fr

English :

Mr Gilbert is an observer, with his head in the air and his eyes in the clouds. In fact, he knows all about them, a true meteorologist, in his own way… !

German :

Herr Gilbert ist ein guter Beobachter, er ist immer in der Luft und hat seine Augen auf die Wolken gerichtet. Er weiß alles über sie, ein echter Meteorologe, wenn auch auf seine Weise… !

Italiano :

Mr Gilbert è un osservatore, con la testa per aria e gli occhi sempre puntati sulle nuvole. Infatti, sa tutto su di loro, un vero meteorologo, a modo suo… !

Espanol :

El Sr. Gilbert es un observador, con la cabeza en el aire y los ojos en las nubes todo el tiempo. De hecho, lo sabe todo sobre ellas, un auténtico meteorólogo, a su manera… ¡!

L’événement Spectacle Nuages Erstein a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme du Grand Ried