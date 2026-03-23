Spectacle Nuit de la Danse Salle de l’Arsenal Toul

Spectacle Nuit de la Danse

Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Quand la ville s’endort, la scène s’éveille. Venez vibrer au rythme de la Nuit de la danse. Une parenthèse hors du temps où le corps prend la parole. On vous attend pour célébrer le mouvement sous toutes ses formes.

Événement organisé par l’association Art Scène Danse, en partenariat avec la ville de Toul.

Au programme, divers compagnies et associations de danse

Art Scène danse ; AB Studio Danse ; country 54 ; Moana Nui a Hiva ; La Rose des sables ; MJC de Toul ; Association Wilfried & Co.

entrée libre buvette et petite restauration sur placeTout public

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Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 31 15

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English :

When the city falls asleep, the stage awakens. Come and vibrate to the rhythm of Nuit de la danse. A timeless interlude where the body speaks. We’re waiting for you to celebrate movement in all its forms.

Event organized by the Art Scène Danse association, in partnership with the town of Toul.

On the program: various dance companies and associations:

Art Scène danse ; AB Studio Danse ; country 54 ; Moana Nui a Hiva ; La Rose des sables ; MJC de Toul ; Association Wilfried & Co.

free admission refreshments and snacks on site

L’événement Spectacle Nuit de la Danse Toul a été mis à jour le 2026-03-23 par MT TERRES TOULOISES