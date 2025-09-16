Spectacle Nuit des Conservatoires Villa Carmélie Salle d’orchestre Saint-Brieuc

Spectacle Nuit des Conservatoires Villa Carmélie Salle d'orchestre Saint-Brieuc samedi 31 janvier 2026.

Salle d’orchestre 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31 23:59:00

2026-01-31

La Nuit des Conservatoires, événement national, au même titre que la Nuit des Musées ou la Fête de la Musique, est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’institution centenaire sous ses formes actuelles. Musique, danse et théâtre rythment la soirée ! .

Salle d’orchestre 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99

