Spectacle : Nuit d’été La Générale Paris

C’est ce soir…. C’est ce soir qu’elle arrive la tempête…. Vite ! Faufile toi sous la tente… et laisse toi emporter dans cette nuit d’été.

Rozenn Biardeau nous propose de nous glisser dans une des illustrations du livre La tempête de Claude Ponti et Florence Seyvos et de se laisser emporter dans cette tempête d’été, pour une expérience immersive sous la tente, en son et lumière … sans parole.

Attention petite jauge : bien réserver

Venez voir et vivre le spectacle Nuit d’été !

Du jeudi 06 novembre 2025 au vendredi 07 novembre 2025 :

jeudi

de 10h00 à 11h00

vendredi

de 14h00 à 15h00

gratuit sous condition

Réservation par téléphone : 06 13 59 83 48

Ou par mail : lesoiseauxmalhabilles@gmail.com

Public enfants, jeunes et adultes.

La Générale 39 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.youtube.com/watch?v=T3R-B5u0j2k +33613598348 lesoiseauxmalhabilles@gmail.com