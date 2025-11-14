Spectacle Nuit du Cirque au Cirque-Théâtre d’Elbeuf Place du Champ de Foire Elbeuf

Spectacle Nuit du Cirque au Cirque-Théâtre d’Elbeuf

Place du Champ de Foire d'Elbeuf, Elbeuf, Seine-Maritime

14 novembre 2025, 20:30

22:00

14 et 15 novembre 2025

À l’occasion de La Nuit du Cirque, évènement annuel qui célèbre le cirque sous toutes ses facettes en France et à l’étranger, le Cirque-Théâtre d’Elbeuf présente les 14 et 15 novembre un spectacle à la croisée du cirque et des danses populaires En attendant le grand soir, de la compagnie Le Doux Supplice.

Réunissant 8 artistes sur la piste, ce spectacle mêle acrobaties de haut vol et danses populaires. Aux platines, un DJ accompagne les danseurs-acrobates dans une succession de tango, mambo, slow, valse, rondeau, jazz… réinventés sur le mode acrobatique. Des colonnes à trois qui valsent, des passes de rock qui se transforment en portés vertigineux les corps tournoient et s’élancent dans les airs. Le spectacle reste d’abord une grande performance acrobatique, avant de s’ouvrir progressivement à la danse collective. La piste devient alors un lieu de fête partagée ou le public est invité à rejoindre les artistes.

Une soirée unique à vivre sous la coupole du Cirque-Théâtre d’Elbeuf ! .

Place du Champ de Foire Place du Champ de Foire d’Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 13 10 50 billetterie@cirquetheatre.com

