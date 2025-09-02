Spectacle Nulle Part est un Endroit Rue Louis Massignon Trégueux

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 15:00:00

2026-04-08 2026-04-09

Krump

Nulle part est un endroit est un spectacle à la croisée du récit de vie et de la performance chorégraphique. Première chorégraphe issue du krump à porter cette danse sur scène, Nach mêle gestes et paroles pour raconter comment cet art, né dans les quartiers populaires de Los Angeles, a bouleversé sa trajectoire, dès sa découverte sur le parvis de l’Opéra de

Lyon. Elle revient sur ses premières battles, ses sessions freestyle dans la rue, la force d’une communauté, et la manière dont la danse est devenue pour elle un acte de transformation.

Au fil des années, son langage s’élargit du krump au flamenco, du butô au kathakali ou encore via la pratique de rituels chamaniques, Nach explore d’autres formes expressives qui enrichissent son écriture. À travers archives, souvenirs, et

exploration intime, elle tisse des ponts entre les cultures, les corps, et les états de présence. Conteuse autant que danseuse, magnétique et puissante, Nach transforme sa propre histoire et fait naître sur scène un espace de liberté où la parole se met en mouvement, où l’intime rejoint l’universel. Une invitation à se réinventer, à écouter ce qui vibre en soi, à

embrasser la pluralité, à faire de nulle part un endroit. .

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 12 96

