Spectacle Numéro deux Monts

Spectacle Numéro deux

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Samedi 24 janvier 2026 20h30

Espace culturel Jean Cocteau

Numéro deux

En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter au cinéma et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines de garçons furent auditionnés. Finalement, il n’en resta plus que deux. Ce spectacle raconte l’histoire de celui qui n’a pas été choisi.

Tout public A partir de 7 ans

Préventes 12 € Plein tarif 18 €

Tarif réduit 15 € PCE Pass Culture 10 €

Moins de 10 ans 5 € 5 .

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 11 80 culture@monts.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, January 24, 2026 8:30 PM

Espace culturel Jean Cocteau

Number two

In 1999, casting began for the young boy who would play Harry Potter on the silver screen and, in the process, become world-famous. Hundreds of boys were auditioned.

