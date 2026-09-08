Spectacle – Numéro Deux Salle des fêtes Pierrelatte

Informations pratiques

Pierrelatte

Spectacle – Numéro Deux

Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif à l’Office de tourisme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 16:00:00

fin : 2026-11-07 17:30:00

Date(s) :

2026-11-07

D’après NUMÉRO DEUX de David Foenkinos © Éditions Gallimard.

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Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

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English :

Based on *NUMÉRO DEUX* by David Foenkinos, published by Éditions Gallimard.

L’événement Spectacle – Numéro Deux Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence