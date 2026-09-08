Spectacle – Numéro Deux Salle des fêtes Pierrelatte
samedi 7 novembre 2026 · Salle des fêtes · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Spectacle – Numéro Deux
Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Tarif à l’Office de tourisme
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 16:00:00
fin : 2026-11-07 17:30:00
Date(s) :
2026-11-07
D’après NUMÉRO DEUX de David Foenkinos © Éditions Gallimard.
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Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
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English :
Based on *NUMÉRO DEUX* by David Foenkinos, published by Éditions Gallimard.
L’événement Spectacle – Numéro Deux Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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