Spectacle Nuts ou l’épopée d’une petite graine Maison du village Vasles
Spectacle Nuts ou l’épopée d’une petite graine Maison du village Vasles mercredi 1 avril 2026.
Spectacle Nuts ou l’épopée d’une petite graine
Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Spectacle jeune public Nuts ou l’épopée d’une petite graine par la compagnie Pasparhasard.
A partir de 4 ans. .
Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 mairie-vasles@cc-parthenay.fr
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English : Spectacle Nuts ou l’épopée d’une petite graine
L’événement Spectacle Nuts ou l’épopée d’une petite graine Vasles a été mis à jour le 2026-03-24 par CC Parthenay Gâtine
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