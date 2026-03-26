Spectacle Nuts ou l’épopée d’une petite graine Maison du village Vasles

Spectacle Nuts ou l’épopée d’une petite graine

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Spectacle jeune public Nuts ou l’épopée d’une petite graine par la compagnie Pasparhasard.

A partir de 4 ans. .

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 mairie-vasles@cc-parthenay.fr

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English : Spectacle Nuts ou l’épopée d’une petite graine

L’événement Spectacle Nuts ou l’épopée d’une petite graine Vasles a été mis à jour le 2026-03-24 par CC Parthenay Gâtine