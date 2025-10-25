Spectacle NYX Dans L’Entre-Monde Ploëzal
Spectacle NYX Dans L’Entre-Monde Ploëzal samedi 25 octobre 2025.
Spectacle NYX Dans L’Entre-Monde
Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 18:45:00
fin : 2025-10-25 19:15:00
Date(s) :
2025-10-25
Danse contemporaine et création sonore live. Sortie de résidence, présentation publique. Avec Jean-Christophe Maas, Céline Bird et Jérémie Moreau. Du 20 au 25 octobre, le Domaine départemental de la Roche-Jagu ouvre les portes de son parc à trois artistes — Jean-Christophe Maas, Céline Bird et Jérémie Moreau — pour une résidence de création alliant danse contemporaine et création sonore. Cette semaine de résidence se clôtura par une représentation ouverte au public. .
Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle NYX Dans L’Entre-Monde Ploëzal a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol