Spectacle NYX Dans L’Entre-Monde Ploëzal

Début : 2025-10-25 18:45:00

fin : 2025-10-25 19:15:00

2025-10-25

Danse contemporaine et création sonore live. Sortie de résidence, présentation publique. Avec Jean-Christophe Maas, Céline Bird et Jérémie Moreau. Du 20 au 25 octobre, le Domaine départemental de la Roche-Jagu ouvre les portes de son parc à trois artistes — Jean-Christophe Maas, Céline Bird et Jérémie Moreau — pour une résidence de création alliant danse contemporaine et création sonore. Cette semaine de résidence se clôtura par une représentation ouverte au public. .

Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

