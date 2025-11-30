Spectacle Ô coeur du Marais à Niort Patronage laïque Niort

Spectacle Ô coeur du Marais à Niort

Patronage laïque 40 Rue de la Terraudière Niort Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Deux amis pêcheurs, Alice et Camille, voguent au fil de l’eau dans le Marais Poitevin, entre conches scintillantes, rires, poésie et chants d’oiseaux.

Mais quand les déchets troublent leur voyage, ils décident d’agir transformer l’inutile en trésors.

Et quand tombe la nuit… le Dragon du Marais s’éveille, gardien mystérieux de ce monde fragile.

Ô Cœur du Marais est un spectacle immersif, familial et écoresponsable. Pensé pour les tout-petits et les adultes, il mélange poésie, musique, humour et sensibilisation écologique. .

