Spectacle « O comme l’oiseau » Médiathèque De Brive Brive-la-Gaillarde

Spectacle « O comme l’oiseau » Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque De Brive Corrèze

Entrée gratuite pour tous

Dates et horaires :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Spectacle tout public, dès 4 ans, mêlant contes et musique sur le thème des oiseaux.

Un voyage poétique et ludique où histoires et mélodies éveillent l’imaginaire des petits et des grands.

Médiathèque De Brive 3 Place Charles de Gaulle 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181750 https://mediatheque.brive.fr

Compagnie Castanea