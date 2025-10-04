Spectacle « O comme oiseaux » (Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Au cœur du Berry, un homme savait parler aux oiseaux. Il aimait tant leur compagnie, qu’il mît à leur disposition, la plus haute salle du château. Des oiseaux du monde entier trouvaient refuge dans sa demeure, un peu délabrée mais accueillante. Jusqu’à ce que la propriété soit rachetée par un jeune, riche et peu chaleureux propriétaire. Il décida de chasser tous les volatiles pour en faire un musée.

A 10h30. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

