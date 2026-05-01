Spectacle Ô Grenouille ici Villefranche-de-Rouergue
Spectacle Ô Grenouille ici Villefranche-de-Rouergue mercredi 20 mai 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Spectacle Ô Grenouille ici
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Un conte musical à voir en famille !
Conte, chant, accordéon avec Estelle Cantala. Un spectacle de la compagnie Le Cri de la Miette . .
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45
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English :
A musical tale for the whole family!
L’événement Spectacle Ô Grenouille ici Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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