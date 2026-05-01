Villefranche-de-Rouergue

Spectacle Ô Grenouille ici

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Un conte musical à voir en famille !

Conte, chant, accordéon avec Estelle Cantala. Un spectacle de la compagnie Le Cri de la Miette . .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45

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English :

A musical tale for the whole family!

L’événement Spectacle Ô Grenouille ici Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)