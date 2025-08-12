Spectacle « Obsession Graphique » station Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-12 20:33 –

Gratuit : oui gratuit À partir de 12 ansPas de réservationsBar sans alcool à partir de 20h00 Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Pich vous présente quelques expériences de vie et souvenirs anodins qui ont construit ses folies et obsessions artistiques : un premier rendez-vous amoureux, Zazie dans le métro, une visite d’usine d’embouteillage, le générique de Thalassa, etc. Les objets et leurs trajectoires peignent les propos en créant des couleurs et atmosphères sans pour autant illustrer la parole. La manipulation graphique est un langage manipulé fascinant, hypnotique, digne d’être le centre d’une obsession ! Écrit et interprété par Pich, mis en scène par Fabrice Dominici, création lumière et régie par Laurane Germain et création musique par David Maillard.

station Bottière Nantes 44319