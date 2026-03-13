Spectacle Obstination Verticale

Revigny-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 18:45:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Théâtre de rue Obstination verticale (Théâtre, musique et performance) de la Cie Pézize (88) et RUE BERTHE

Dans un arbre du parc François Mitterrand à Revigny/Ornain.

C’est une création ! (Après un temps de résidence en 2024 au Cabagnol avec la Cie Rue de la Casse).

Réservation conseillée.

Offert par la COPARYTout public

2.5 .

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

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English :

Obstination verticale street theater (theater, music and performance) by Cie Pézize (88) and RUE BERTHE

In a tree in the François Mitterrand park in Revigny/Ornain.

A new creation! (After a residency in 2024 at Le Cabagnol with Cie Rue de la Casse).

Reservations recommended.

Offered by COPARY

L’événement Spectacle Obstination Verticale Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE