Spectacle : Ode à la douceur Nérac
vendredi 11 décembre 2026 · Nérac
Informations pratiques
Nérac
Spectacle : Ode à la douceur
51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Après le succès de Searching for John, présenté lors de la saison 22/23, Stefan Kinsman dépose le masque du personnage pour revenir à l’essence du cirque : la relation pure entre un corps et la matière.
Un cercle de métal sur un plancher de bois. Un espace nu. Un être.
Seul en scène, l’artiste invite à un voyage sensoriel où lenteur et douceur deviennent langage. Aérienne et acrobatique, la Roue Cyr se transforme pour être au service du corps et des images qu’il convoque.
◯ ~ Ode à la douceur est une traversée délicate et magnétique, une invitation à percevoir la vibration de toute matière. .
51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr
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English : Spectacle : Ode à la douceur
L’événement Spectacle : Ode à la douceur Nérac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de l’Albret
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