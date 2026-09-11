UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nérac

Spectacle : Ode à la douceur Nérac

vendredi 11 décembre 2026 · Nérac

Spectacle : Ode à la douceur Nérac

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
51 Quai de la Baïse
Ville
47600 Nérac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
8 8 15 Tarif de base - plein tarif

Nérac

Spectacle : Ode à la douceur

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

Après le succès de Searching for John, présenté lors de la saison 22/23, Stefan Kinsman dépose le masque du personnage pour revenir à l’essence du cirque : la relation pure entre un corps et la matière.

Un cercle de métal sur un plancher de bois. Un espace nu. Un être.

Seul en scène, l’artiste invite à un voyage sensoriel où lenteur et douceur deviennent langage. Aérienne et acrobatique, la Roue Cyr se transforme pour être au service du corps et des images qu’il convoque.

◯ ~ Ode à la douceur est une traversée délicate et magnétique, une invitation à percevoir la vibration de toute matière.   .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50  spectacles.albret@ville-nerac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle : Ode à la douceur

L’événement Spectacle : Ode à la douceur Nérac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de l’Albret

À voir aussi à Nérac (Lot-et-Garonne)