Informations pratiques

Nérac

Spectacle : Ode à la douceur

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Après le succès de Searching for John, présenté lors de la saison 22/23, Stefan Kinsman dépose le masque du personnage pour revenir à l’essence du cirque : la relation pure entre un corps et la matière.

Un cercle de métal sur un plancher de bois. Un espace nu. Un être.

Seul en scène, l’artiste invite à un voyage sensoriel où lenteur et douceur deviennent langage. Aérienne et acrobatique, la Roue Cyr se transforme pour être au service du corps et des images qu’il convoque.

◯ ~ Ode à la douceur est une traversée délicate et magnétique, une invitation à percevoir la vibration de toute matière. .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle : Ode à la douceur

L’événement Spectacle : Ode à la douceur Nérac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de l’Albret