Spectacle Odyssée, un voyage dansé autour du monde Chaingy

Spectacle Odyssée, un voyage dansé autour du monde

Salle des fêtes Chaingy Loiret

Début : 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-03-07 11:15:00

2026-03-07

Odyssée, un voyage dansé autour du monde !

Pendant 45 minutes, les enfants embarquent à bord de l’Étinc’elles pour une aventure joyeuse à la découverte des continents, mêlant danses, musiques et costumes traditionnels.

Un moment ludique et festif, pensé pour les petits comme pour les grands.

Deux séances au choix

• 10h30

• 15h

Spectacle gratuit réservation obligatoire

Inscriptions https://my.weezevent.com/spectacle-jeunesse-odyssee

Spectacle offert par la commune dans le cadre du dispositif En scène du Département du Loiret, en partenariat avec le festival Elles au Centre. .

Salle des fêtes Chaingy 45380 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 46 65 29 communication@chaingy.fr

English :

Odyssée, a dance journey around the world!

