Spectacle Odyssée, un voyage dansé autour du monde Chaingy

Salle des fêtes Chaingy Loiret
Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07 11:15:00
2026-03-07
Odyssée, un voyage dansé autour du monde !
Pendant 45 minutes, les enfants embarquent à bord de l’Étinc’elles pour une aventure joyeuse à la découverte des continents, mêlant danses, musiques et costumes traditionnels.
Un moment ludique et festif, pensé pour les petits comme pour les grands.
Deux séances au choix
• 10h30
• 15h
Spectacle gratuit réservation obligatoire
Inscriptions https://my.weezevent.com/spectacle-jeunesse-odyssee
Spectacle offert par la commune dans le cadre du dispositif En scène du Département du Loiret, en partenariat avec le festival Elles au Centre. .
Salle des fêtes Chaingy 45380 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 46 65 29 communication@chaingy.fr
English :
Odyssée, a dance journey around the world!
