Spectacle Ogresses Maison Pour Tous Valence
Spectacle Ogresses Maison Pour Tous Valence vendredi 7 novembre 2025.
Spectacle Ogresses
Maison Pour Tous Médiathèque du plan Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 17:00:00
fin : 2025-11-07 17:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Il était une fois, une tisseuse. On dit d’elle qu’elle fut la plus grande tisseuse connue en Haute Kabylie. Chaque tapis qu’elle confectionnait racontait un chant, une histoire.
Une nuit, une ogresse affamée fit irruption chez elle. Alors, tout bascula.
.
Maison Pour Tous Médiathèque du plan Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 76 72 mediatheque.plan@valenceromansagglo.fr
English :
Once upon a time, there was a weaver. She is said to have been the greatest weaver known in Upper Kabylia. Every carpet she made told a song, a story.
One night, a hungry ogress burst into her home. Then everything changed.
German :
Es war einmal eine Weberin. Man sagt, sie sei die größte Weberin gewesen, die in der Oberen Kabylei bekannt war. Jeder Teppich, den sie knüpfte, erzählte ein Lied, eine Geschichte.
Eines Nachts brach eine hungrige Ogerin in ihr Haus ein. Dann geriet alles aus den Fugen.
Italiano :
C’era una volta una tessitrice. Si dice che fosse la più grande tessitrice conosciuta nell’Alta Cabilia. Ogni tappeto che realizzava raccontava una canzone, una storia.
Una notte, un orco affamato irruppe nella sua casa. Allora tutto cambiò.
Espanol :
Érase una vez una tejedora. Se dice que era la mejor tejedora de la Alta Cabilia. Cada alfombra que hacía contaba una canción, una historia.
Una noche, una ogresa hambrienta irrumpió en su casa. Entonces todo cambió.
L’événement Spectacle Ogresses Valence a été mis à jour le 2025-10-08 par Valence Romans Tourisme