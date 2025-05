Spectacle oh croco Annie W. – Oh Croco Val-de-Scie, 18 mai 2025 16:00, Val-de-Scie.

Seine-Maritime

Spectacle oh croco Annie W. Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 16:00:00

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Les dimanches à l’Envers ! nouveauté cette année.

Ouverture de l’Envers de 16h à 20h (durée du spectacle environ 1h). Spectacle à 17h.

Pour la première, nous accueillons Annie W avec sa voix et sa guitare pour un joli tour de chant.

Des chansons à textes, une voix claire et beaucoup d’émotion…

Bar et petites douceurs pour l’occasion.

Réservation souhaitée au 02 32 19 88 03 ou croco76@orange.fr.

Adultes et jeunes à partir de 12 ans

Felisa Martinez Chant, Emilie Renaud Lecture, Pierre B. Piano

Oh Croco 6 Place de la République

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

English : Spectacle oh croco Annie W.

Sundays at l’Envers! New this year.

Opening of l’Envers from 4pm to 8pm (show lasts approx. 1h). Show at 5pm.

For the first time, we welcome Annie W with her voice and guitar for a lovely singing tour.

Lyrical songs, a clear voice and lots of emotion…

Bar and sweets for the occasion.

Reservations essential: 02 32 19 88 03 or croco76@orange.fr.

Adults and young people aged 12 and over

Felisa Martinez: Singing, Emilie Renaud: Reading, Pierre B.: Piano

German :

Les dimanches à l’Envers! Neu in diesem Jahr.

Öffnung des Envers von 16h bis 20h (Dauer der Vorstellung ca. 1h). Aufführung um 17 Uhr.

Zur Premiere begrüßen wir Annie W mit ihrer Stimme und ihrer Gitarre für eine schöne Gesangsrunde.

Lieder mit Texten, eine klare Stimme und viel Gefühl…

Bar und kleine Leckereien zu diesem Anlass.

Reservierung erwünscht unter: 02 32 19 88 03 oder croco76@orange.fr.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren

Felisa Martinez: Gesang, Emilie Renaud: Lesung, Pierre B.: Klavier

Italiano :

Domenica a l’Envers! Novità di quest’anno.

Apertura de l’Envers dalle 16.00 alle 20.00 (lo spettacolo dura circa 1 ora). Spettacolo alle 17.00.

Per la prima volta, accogliamo Annie W con la sua voce e la sua chitarra per un bel tour canoro.

Canzoni liriche, voce chiara e tanta emozione…

Bar e dolci per l’occasione.

Prenotazione obbligatoria al numero 02 32 19 88 03 o croco76@orange.fr.

Adulti e giovani a partire dai 12 anni

Felisa Martinez: Canto, Emilie Renaud: Lettura, Pierre B.: Pianoforte

Espanol :

Domingos en l’Envers! Novedad de este año.

Apertura de l’Envers de 16:00 a 20:00 (el espectáculo dura aproximadamente 1 hora). Espectáculo a las 17.00 h.

Por primera vez, recibimos a Annie W con su voz y su guitarra para una bonita gira cantada.

Canciones líricas, voz clara y mucha emoción…

Bar y dulces para la ocasión.

Es necesario reservar en el 02 32 19 88 03 o en croco76@orange.fr.

Adultos y jóvenes a partir de 12 años

Felisa Martinez: Canto, Emilie Renaud: Lectura, Pierre B.: Piano

