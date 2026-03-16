Spectacle oh croco Lecture théâtralisée, Caravanne Oh Croco Val-de-Scie
Spectacle oh croco Lecture théâtralisée, Caravanne Oh Croco Val-de-Scie vendredi 10 avril 2026.
Spectacle oh croco Lecture théâtralisée, Caravanne
Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Rendez-vous le vendredi 10 Avril à 20h30 pour le spectacle !
Pour les enfants de 5 à 10 ans.
Réservation souhaitée au 02 32 19 88 03 ou croco76@orange.fr. .
Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr
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English : Spectacle oh croco Lecture théâtralisée, Caravanne
L’événement Spectacle oh croco Lecture théâtralisée, Caravanne Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Terroir de Caux